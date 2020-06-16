Samsun'da bisikletli polisler "martı timleri" görev başında
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Samsun'da bisikletli polisler "martı timleri" görev başında

Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, bisikletli polislerden oluşturulan "martı timleri", yeşil alanlar ve sahilde görev yapacak.

Samsun'da bisikletli polisler
16.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:12

Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, bisikletli polislerden oluşturulan "martı timleri", yeşil alanlar ve sahilde görev yapacak.

Vatandaşların aileleriyle vakit geçirdikleri ve arabaların giremeyeceği noktalarda görev yapacak martı timlerinin, genel güvenliğin sağlanması, kamu düzenini korumak amacıyla suçun oluşmadan önce önlenmesi ve suçluların yakalanması ile suç delil ve izlerinin korunması amacıyla kurulduğu belirtildi.

Martı timlerinin göreve başlaması nedeniyle Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde sosyal mesafe kurallarına uygun tören düzenlendi.

Valiler Kararnamesi ile Samsun Valiliğinden Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Osman Kaymak, kentten ayrılmadan önce son programında, Samsun polis teşkilatı ile helalleşerek göreve başlayacak martı timlerini tebrik etti.

Kaymak, "Onurla, şerefle bir görevi yapmak ve o görevden emekli olmak, Allah'ın insanlara en büyük lütfudur. Görev yaptığım 3 yıllık süre içinde Samsun polis teşkilatı ile birçok iş yaptık. Samsun polis teşkilatı, bence Türkiye'deki en başarılı teşkilatlardan biri. O yönüyle de diyorum ki hakkınızı helal ediniz." ifadelerini kullandı.

Törene, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve emniyet mensupları katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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