Samsun'da Bisiklet Hırsızlığı Zanlıları Tutuklandı
Samsun'un Atakum ilçesinde 3 bisiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 çocuk tutuklandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde 3 bisiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 çocuk tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde 3 bisikletin çalınmasına ilişkin çalışma yürüttü.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı S.T.D. (16), Ç.M.S. (16), O.E. (14) ve M.M.T. (17) yaptığını belirledi.
Gözaltına alınan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Ele geçirilen bisikletler ise sahiplerine teslim edildi.