Samsun'da Bir Zanlı Cinsel İstismardan Tutuklandı

Samsun'da 18 yaşından küçük bir kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir zanlı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşından küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen E.K., şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen E.K., çıkardığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN