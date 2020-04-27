Samsun'da bir özel hastane korona virüsüne karşı adeta seferberlik ilan etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Samsun'da bir özel hastane korona virüsüne karşı adeta seferberlik ilan etti - Haber
Karadeniz, Samsun, Sağlık, Haber

Samsun'da bir özel hastane korona virüsüne karşı adeta seferberlik ilan etti

Samsun'da bir özel hastane korona virüsüne karşı adeta seferberlik ilan etti Samsun'da bir özel hastane korona virüsüne karşı adeta seferberlik ilan etti.

27.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:10
Samsun'da bir özel hastane korona virüsüne karşı adeta seferberlik ilan etti

Samsun'da bir özel hastane korona virüsüne karşı adeta seferberlik ilan etti

SAMSUN - Samsun'da bir özel hastane korona virüsüne karşı adeta seferberlik ilan etti.

Medicana International Samsun Hastanesi korona virüsü salgınına karşı mücadelede tıbbi, fiziksel ve teknolojik imkanları, yoğun bakım üniteleri ve uzman hekim kadrosu ile bölge insanına hizmet veriyor. 250 yatakla Karadeniz'in en büyük yatak kapasitesine sahip olan hastanede yüzün üzerinde yoğun bakım yatağı ve yaklaşık 90 adet solunum cihazı bulunuyor. Hastanenin üçte birinden fazlası yoğun bakım olarak hizmet veriyor. Girişten itibaren yapılan triaj uygulaması ile korona virüsüne geçit verilmiyor. 3 bloktan oluşan hastanenin bir bloku yalnızca korona virüsü hastalarına hizmet veriyor. Tüm odalarının tek kişilik olması ve gerekli ekipmanın mevcut olması nedeniyle istendiğinde tüm hastane bir yoğun bakıma dönüştürülebiliyor. Tüm bu önlemler korona virüsüne karşı adeta bir seferberlik ilan edildiği izlenimi uyandırıyor.

"Ekipman konusunda hazırlıklıydık"

Hastanenin Başhekimi Opr. Dr. Murat Küsdül, "Korona virüsü görülmeye başladığından itibaren grubumuz ve özelinde hastanemiz gerekli aktivasyonları almış bulunmaktaydı. O yüzden salgının Türkiye'ye gelmesi sonrasında çok büyük zorluklar yaşamadık. Ekipman konusunda hazırlıklıydık. Ayrıca hastanemizin 3 ayrı bloktan oluşmasından dolayı 1 bloku ve 2 adet yoğun bakımı tamamen izole ederek bu hastalığa ayırmıştık. Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün algoritması doğrultusunda biz de kendi mikro algoritmalarımızı hazırlayıp bunun üzerinden hasta kabul etmeye başladık. Bizi en çok motive eden şeyse hastanemizin 3 ayrı bloktan oluşması ve yoğun bakım disiplinine sahip olmasından ötürü bu 2 aylık dönemde hiçbir personelimizde Covid-19 pozitif bulgularına rastlamamamız oldu. Personelimizi korumak adına bu bizi en fazla memnun eden olaydır" dedi.

Alınan önlemleri anlatan Küsdül, "Hastanemizde yaklaşık 2 aydır 24 saat boyunca triaj uygulaması yapıyoruz. Yani hasta ve yakınları kapıdan girerken mutlaka ateşleri ölçülüyor. İlk başta algoritmaya uygun olarak yurt dışı seyahati olup olmadığı soruluyordu ama artık önemini kaybettiğinden ötürü sorulmuyor. Temaslı olup olmadığı hakkında bilgi ediniliyor. Şüpheli bir durum varsa direkt acil servisimizde Covid-19 hastalarımızın muayenesi için özel poliklinik odalarımız var. Orada uzman hekimlerimizce görülüyor. Yatması gereken, sürüntü alınması gereken hastalarımızın burada kararı verilip izole edilmiş servisler veya yoğun bakımlarımızda yatırıyoruz" diye konuştu.

"Mücadelemize çok özverili bir şekilde devam ediyoruz"

Medicana International Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu ise, "Mücadelemize çok özverili bir şekilde devam ediyoruz. Gerek yatak kapasitesi olarak gerek teknik alt yapısı olarak gerekse insan gücü anlamında bölgenin en büyük hastanesi konumundayız. Korona virüsü hastalarıyla mücadelede de bunu çok efektif bir şekilde kullanıyoruz. Fiziki şartlar anlamında birçok avantajlı durumumuz var. Her blokun bağımsız bir şekilde kullanılabiliyor olmasından dolayı bunu bu süreçte de çok iyi kullandık. Bir bloku pandemi hastalarına yönelik ayırarak orayı izole edip binanın o kısmını farklı bir şekilde kullanmaya başladık. Blokumuzun giriş, çıkışları, asansörleri tamamen bağımsız olduğu için hastalarımız diğer normal sağlık hizmeti için gelenlerle karşılaşmamış ve bir bulaş riski olmamış oldu. Bu dönemde hem korona virüsü hastalarına çok iyi bir tedavi hizmeti verirken aynı zamanda normal gelen hastalar içinde tedavi hizmetlerimizi steril bir şekilde sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Samsun'da bir özel hastane korona virüsüne karşı adeta seferberlik ilan etti

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haber
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki Haber
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine 'Aptallar topluluğu' deyip engelledi Haber
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu"...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz Haber
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz
Avcılar'da vatandaşları şaşırtan görüntü; ağaçlar papağanla doldu Haber
Avcılar'da vatandaşları şaşırtan görüntü; ağaçlar papağanla doldu
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi Haber
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları kadın doktora saldırdı
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları kadın doktora saldırdı
Bayburt'taki bir huzurevinde 35 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bayburt'taki bir huzurevinde 35 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,97'den işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,97'den işlem görüyor
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Eşini ve baldızını bıçaklayan koca: Beni aldatıyordu, şimdi çocuklarıma ne olacak?
Eşini ve baldızını bıçaklayan koca: Beni aldatıyordu, şimdi çocuklarıma ne olacak?
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi
Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi
Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor
ABD'de TIR şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: TIR ile 12 ceset taşıdım
ABD'de TIR şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: TIR ile 12 ceset taşıdım
Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz...
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi
3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak
3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak
İstanbul'da bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma kameraya yansıdı
İstanbul'da bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma kameraya yansıdı
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler olacak
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler...
Trabzon'da site yöneticisine orantısız güç kullanan polisler hakkında Valilik inceleme başlattı
Trabzon'da site yöneticisine orantısız güç kullanan polisler hakkında Valilik inceleme başlattı
Burak Yılmaz'ın Çin'de yenen yiyeceklerle ilgili söyledikleri, ülke basınında tepki çekti
Burak Yılmaz'ın Çin'de yenen yiyeceklerle ilgili söyledikleri, ülke basınında tepki çekti
Fotoğraf tutkunu genç, Tekirdağ'daki evinin çatısından Uludağ'ı görüntüledi
Fotoğraf tutkunu genç, Tekirdağ'daki evinin çatısından Uludağ'ı görüntüledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Turgut Özal Angela Merkel Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Fettah Can Demet Akalın Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Lionel Messi Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Roberto Carlos
Daha Fazla Kadın İsveç Avrupa Futbolcu
Şu an buradasınız: Samsun'da bir özel hastane korona virüsüne karşı adeta seferberlik ilan etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 11:35:29. #1.15#
title