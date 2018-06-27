Samsun'da Bir Okulun Sıra Dışı Sınıfları Hd

Samsun'un Çarşamba ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki bir okulun sınıfları öğretmen, öğrenci ve veli işbirliği ile ilginç tasarımlarıyla günümüze modernize edilerek sıra dışı sınıflar meydana geldi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 13 mahalleden gelen öğrencilerle taşımalı sistem ile birlikte eğitim öğretim veren Gökçeçakmak İlk ve Ortaokulu'nun öğretmenleri, öğrencileri ve velileri el ele vererek, sınıfları farklı tasarımlarla boyadı. Okulun depo olarak kullanılan bodrum katına bilardo, masa tenisi, boks malzemeleri, langırt, puzzle, piyano gibi malzemeler alınarak yaşam alanına çevrildi. Kodlama derslerinin bile verildiği okulun bilgisayar sınıfının ortasında bulunan motosiklet ve oturaklarının kütükten olması dikkat çekti. Okul Müdürü İbrahim Karagüzel, okulunda 300'ü ortaokul 240'ı ilkokul olmak üzere toplam 540 öğrencinin eğitim gördüğünü, 27 dersliğin ve 37 öğretmenin görev yaptığını belirterek, amaçlarının olağanın dışına çıkarak öğrencilerin farklı ortamlarda eğitim öğretim görmesini istediklerini bunun için de 8 yıldır çalıştıklarını söyledi.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçeçakmak İlk ve Ortaokulu 8 yıldır görev yaptığını belirten Okul Müdürü İbrahim Karagüzel, 'Okulumuzda 540 tane öğrencimiz mevcut. Hepsinin biz anne ve babalarıyız. Öğrencilerimiz okulumuza 13 yerleşim biriminden gelmektedir. Tamamı taşıma kapsamındadır. Sabahları biz onları 46 servisten karşılıyoruz ve aynı şekilde gönderiyoruzö dedi.

HEDEFİMİZ DEĞİŞİK TASARIMLARLA ÖĞRENCİLERİMİZE EĞİTİM VERMEK

Hedeflerinin değişik tasarımlarla öğrencilere değişik bir ortamda eğitim vermek olduğunu belirten Karagüzel, 'Biz öncelikle farklı ortamlarla bizim eğitim görmediğimiz değişik ortamlarla öğrencilerimizin eğitim öğretim görmesini istedik. Olağanın dışına çıkalım istedik. Bununla ilgili de 8 yıldır çalışma yürütüyoruz. Önce daha küçük küçük çalışmalarla şimdi de daha profesyonel çalışmalar yapıyoruz. Daha iyi ortamlar oluşturmayı hedeflediğimiz bu çalışmalarda bizde kendimizi geliştirdik. Öğrenci, veli ve öğretmen desteği ve işbirliği ile el emekleriyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunun için de maddi kaynaklar kısıtlı olmasına rağmen çok fazla maddi kaynağa ihtiyaç duymuyoruz. Çünkü iş gücü olarak biz varız. Birçok iş gücünden anlamaya başladık. Bazı öğretmen arkadaşlarımız ağaç işinden anlıyor. Biz laminat ve parke işinden anladık. Hedefimiz değişik tasarımlarla yavrularımıza değişik bir ortamda eğitim vermek ve onların mutlu olmalarıdır. Bu konulardan da çocuklarımızdan fikir ve destek alıyoruz. Onların da aynı şekilde çalışmalarımıza yardım almaktayızdiye konuştu.

ATIL DURUMDAKİ BODRUM KATI YAŞAM ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Atıl durumda olan okulun bodrum katını öğrenciler için yaşam alanına çevirdiklerini ifade eden Karagüzel, 'Kitap temalı sınıf projemizi başlattık. İlk sınıflarımız oluşmaya başladı. İnşallah bu yıl içerisinde planlarımız ile birlikte tüm sınıflarımızı kitap temalı sınıflara dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bittiğinde çok daha farklı ortamlarda öğrencilerimiz eğitim görecek. Onlar mutlu oldukça da biz mutlu olacağız. Hedefimiz onların mutlu olması ve farkındalık oluşturmak. Bizim amacımız sadece derse girip bilgi öğretmek değil, ufuk açmak. Bizde öğrencilerimizin ufkunu açmak için buradayız. Aynı şekilde onlarda genç beyinler olarak bizlerin ufkunu açmaktalar. Karşılıklı etkileşim halinde eğitim ortamlarımızı ve eğitimi değişik bir yere taşımak istiyoruz. Bodrum katımız bizim atıl durumdaydı. Orayı depo ve yemekhane olarak kullanılmaktaydı. Biz yine köylülerimizin işbirliği ile yemekhanemizi dışarıya taşıdık. Yıllar içerisinde alttaki tüm odaları kullanarak oraya oyun odaları, puzzle odası, akıl oyunları, müzik odası, spor amaçlı kullandığımız bölümler var. Oranın içerisinde bilardo, tenis, minderler ve boks alanı var. Bu yılda orada yine boks kursu açmayı düşünüyoruz. Bodrum katındaki bölümleri özellikle ilkokullar için bir yaşam alanı olarak tasarladık. Üst katlarımızda da çok amaçlı sınıflarımızda okuma salonlarımız var, oturma alanlarımız var. Yani öğrenci teneffüse çıktığında kendini rahat hissedebilecek bir ortamda vaktini geçiriyor. Bahçemiz ile ilgili de düzenlemelerimiz var. Arka bahçeye kum havuzu yapacağız ve oyuncaklarımızı koyacağız. İlkokul öğrencileri oraya gittiğinde bir parktaymış gibi oyunlarını oynayacaklar. Bu konuda alanımızda geniş. Tüm bölümlerimizi kullanarak burada bir yaşam alanı oluşturmak istiyoruzö şeklinde konuştu.

BURAYI EVİMİZ, ÖĞRENCİLERİMİZİ DE ÖZ ÇOCUKLARIMIZ GİBİ GÖRÜYORUZ

Öğrencilere okulda kodlama dersi de verdiklerini belirten Karagüzel, 'Biz aynı zamanda 2 yıl önce yılın bilim okulu olduk. Bu konuda da başta bilgisayar öğretmenimiz olmak üzere tüm öğretmen arkadaşlarımızın emeği geçti. Öğrencilerimiz burada kodlama dersi alıyorlar. Bir takım tasarımlar yapıyorlar. Bu tasarımlarla birlikte Samsun'da yılın bilim okulu oldular. Daha önceki yıllarda da Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Bu benim eserim' projesinde otomatik açılan emniyet kemerinden Türkiye birinciliğimiz var. Spor alanında da kız futsal takımımız çok iyi durumlar. Geçen yıl Türkiye finallerine kadar geldiler. Yani yaşamın her alanında var olmaya çalışan bir okuluz. Bu yıl TÜBİTAK kapsamında 3'üncüsü yapılan bilim fuarında çok ilginç çalışmalarımız vardı. Çalışmalarımız ilgi gördü. Bu çalışmalarımızın içerisinde ağaç motorundan üretilen bir arabamız vardı. Hatta o öğrencimiz motor ustası olmak istiyor. Her öğrencimiz buradan mezun olduktan sonra hayatına yön vermeye çalışıyoruz. Buda bizim görevlerimiz arasındadır. Yani biz burayı evimiz, öğrencilerimizi de öz çocuklarımız olarak görüyoruz. Başarımızın da anahtarı budur. Taşımalı eğitim olduğu için bu okul, çocuklarımızın kalabalık ortam gördükleri ilk yer burası oluyor. Birçok sıkıntıları oluyordu. Yıllar içerisinde bu azaldı. Öğrenciler artık burayı evleri olarak benimsediler. Kendilerini çok iyi ifade edebiliyorlar. Davranışları çok düzeldi. Hatta davranış bozukluğu gösteren öğrencilerimiz artık olmuyor. Bunların olması bizim için çok önemli