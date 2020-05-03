Samsun'da bir mahallede karantina uygulaması kaldırılıyor
03.05.2020 18:46 | Son Güncelleme: 03.05.2020 18:46
Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki bir mahallede karantina uygulaması yarın sona erecek.
Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki bir mahallede karantina uygulaması yarın sona erecek.
Valilikten yapılan açıklamada, 1 Nisan'da karantinaya alınan Vezirköprü ilçesi Ovacık Mahallesi'nde son 14 günde yeni vaka görülmemesi üzerine 4 Mayıs saat 07.00'den itibaren karantinanın kaldırılmasına karar verildiği duyuruldu.
Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Yabancılar Pazarı'nın ikinci bir talimata kadar kapalı kalmasının kararlaştırıldığı da bildirildi.
Kaynak: AA