Samsun'da bir mahallede karantina uygulaması kaldırılıyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki bir mahallede karantina uygulaması yarın sona erecek.

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki bir mahallede karantina uygulaması yarın sona erecek.

Valilikten yapılan açıklamada, 1 Nisan'da karantinaya alınan Vezirköprü ilçesi Ovacık Mahallesi'nde son 14 günde yeni vaka görülmemesi üzerine 4 Mayıs saat 07.00'den itibaren karantinanın kaldırılmasına karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Yabancılar Pazarı'nın ikinci bir talimata kadar kapalı kalmasının kararlaştırıldığı da bildirildi.

Kaynak: AA