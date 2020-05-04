Samsun'da bir mahallede karantina sona erdi
04.05.2020 12:22 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:22
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir mahallede karantina uygulaması sona erdi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir mahallede karantina uygulaması sona erdi.
Ovacık Mahallesi'nde, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aldığı kararla 1 Nisan'da karantina uygulaması başlamıştı.
Mahallede son 14 günde yeni vaka görülmemesi üzerine karantina sona erdirildi.
Kaynak: AA