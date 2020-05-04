Samsun'da bir mahallede karantina sona erdi
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Samsun'da bir mahallede karantina sona erdi

Samsun'da bir mahallede karantina sona erdi
04.05.2020 12:22 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:22

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir mahallede karantina uygulaması sona erdi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir mahallede karantina uygulaması sona erdi.

Ovacık Mahallesi'nde, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aldığı kararla 1 Nisan'da karantina uygulaması başlamıştı.

Mahallede son 14 günde yeni vaka görülmemesi üzerine karantina sona erdirildi.

Kaynak: AA

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