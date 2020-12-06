Samsun'da bir lokantada çıkan yangın hasara neden oldu

Samsun'un Canik ilçesinde bir lokantada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gülsan Sanayi Sitesi'nde iki katlı bir lokantanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, lokantada hasara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş