Samsun'da Bir Kişiyi Tüfekle Yaralayan Gence Adli Kontrol

Samsun'da yaşanan silahlı kavgada 17 yaşındaki genci genci pompalı tüfekle yaralayan şahıs çızarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki B.M.V. ile C.Ö.(23) arasında kavga çıktı. Kavga sırasında şahıslar birbirlerine tüfekle ateş açtılar. Olayda her iki bacağından da vurularak yaralanan B.M.V., olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis C.Ö.'yi olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan C.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN