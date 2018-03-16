Samsun'da Bir Kişiyi Tabancayla Ağır Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

SAMSUN'da, bir kişiyi tabancayla kafasından vurarak ağır yaraladığı iddia edilen ve polis tarafından gözaltına alınan Sezgin Demirbaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde 13 Şubat Salı günü meydana geldi. İddiaya göre yolda tartıştığı Harun Hay'ı çıkan kavga sonucu kafasından tabancayla ateş ederek ağır yaralayan, Sezgin Demirbaş (40) olay yerinden kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Bürosu ekipleri tarafından yapılan soruşturma sonucunda, Sezgin Demirbaş yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sezgin Demirbaş. tutuklandı.

- Samsun