Samsun'da bir kişiyi bıçaklayan genç tutuklandı

Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan H.K. yaralanarak hastanelik oldu. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen E.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı