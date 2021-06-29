Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan tartışmada bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan tartışmada bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Hastanebaşı Mahallesi'nde S.D'yi bıçakla yaralayan S.E'nin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen S.D'nin Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi ise sürüyor.
Kentte dün aralarında çıkan tartışmanın ardından S.E, S.D'yi 8 yerinden bıçakla yaralamış, zanlı gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek