Samsun'da Bir Kişiyi Bıçakla Yaralayan 16 Yaşındaki Çocuk Adliyeye Sevk Edildi
Samsun’da kavga sırasında bıçakla bir kişiyi kolundan yaraladığı iddia edilen 16 yaşındaki çocuk, polisin takibi sonucu yakalandı ve adliyeye sevk edildi.
Samsun'da kavga sırasında bıçakla bir kişiyi kolundan yaraladığı iddia edilen 16 yaşındaki çocuk, polisin takibi sonucu yakalandı ve adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun'un Canik ilçesinin Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında 18 yaşındaki Ömer V.'yi sağ kolundan bıçakla yaraladığı iddia edilen 16 yaşındaki S.T. olaydan sonra kaçtı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Ömer V., tedavi atına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan S.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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