Samsun'da Bir Kişiyi Bıçakla Ağır Yaralayan Genç Tutuklandı

Samsun'da bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan genç, mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Recep E.(43) göğüs kafası arası, sol böbrek üstü ve sağ bacağından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Recep E. ameliyata alındı. Recep E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bıçaklı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Murat C.(19) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Murat C., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren genç tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN