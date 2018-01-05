Samsun'da Bir Kişiyi Bıçakla Ağır Yaralayan Genç Tutuklandı

Samsun'da bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi Olgun Sokak girişinde dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan 19 yaşındaki Okan A. ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Okan A. ameliyata alındı. Bıçaklanan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Tunahan S. (23) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan Tunahan S. Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Tunahan S. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN