Samsun'da bir kişinin üzerindeki montu gasp ettiği iddia edilen yabancı uyruklu genç yakalandı

Samsun'da bir kişinin üzerindeki montu gasp ettiği iddia edilen yabancı uyruklu genç, polis tarafından yakalandı.

Samsun'da bir kişinin üzerindeki montu gasp ettiği iddia edilen yabancı uyruklu genç, polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Mustafa A.M.M.(20) ve yine yabancı uyruklu olan A.İ.A.A.Z.'nin (20) kendisini darp ederek üzerinde bulunan montunu gasp ettiğini ve montunun cebinde de 200 dolar parasını olduğunu söyleyerek polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine A.İ.A.A.Z. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gasp edildiği iddia edilen mont ile yakalanan A.İ.A.A.Z. söz konusu montu 150 liraya satın aldığını ileri sürdü.

Polisteki sorgusu tamamlanan yabancı uyruklu şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı