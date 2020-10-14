Samsun'da bir kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili 8 şüpheli adliyede
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Samsun'da bir kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili 8 şüpheli adliyede

14.10.2020 15:29 | Son Güncelleme: 14.10.2020 15:29
Samsun'da bir kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili 8 şüpheli adliyede

Samsun'un Atakum ilçesinde, 2 grup arasında çıkan ve bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde, 2 grup arasında çıkan ve bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

Alanlı Mahallesi'nde çıkan silahla kavgayla ilgili gözaltına alınan Eray G. (43), Göktuğ G. (20), Gökhan G. (19), Burakcan A. (20), Safa O.A. (22), Köksal K. (24), Burakhan Ç. (22), Soner D. (21), Umutcan T. (17) ve Coşkun Ö'nün (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan Gökhan G. ve Burakcan A, ifadelerinin ardından salıverildi.

Diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

Samsun'da dün Osman K, Safa O.A, Köksal K, Burakhan Ç, Soner D, Umutcan T. ve Coşkun Ö, bir cinayet nedeniyle husumetli oldukları Eray G'nin Alanlı Mahallesi'ndeki ikametine gitmişti. Burada çıkan tartışmaya evde bulunan Göktuğ G, Gökhan G. ve Burakcan A. da dahil olmuştu. Kavgaya dönüşen olayda 2 grup birbirine silahlarla ateş etmiş, yaralanan Osman K. hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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