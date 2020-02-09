Samsun'da bir kişinin silahla ağır yaralanmasına 5 gözaltı
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Samsun'da bir kişinin silahla ağır yaralanmasına 5 gözaltı

Samsun'da bir kişinin silahlı vurularak ağır yaralanmasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

09.02.2020 15:23 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:23
Samsun'da bir kişinin silahla ağır yaralanmasına 5 gözaltı

'da bir kişinin silahlı vurularak ağır yaralanmasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.


Olay, ilçesi Çinik Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabancayla göğsünden vurulan Murat G. (40) ağır yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan Murat G. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili E.Y. (38), Ş.Ş. (29), N.D. (33) ve A.Ö. (32) ile söz konusu şahısları olay yerinden araçla götürdüğü iddia edilen O.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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