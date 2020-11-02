Samsun'da bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin 5 gözaltı
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Samsun'da bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin 5 gözaltı

02.11.2020 15:51 | Son Güncelleme: 02.11.2020 15:54
Samsun'da bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin 5 gözaltı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, Körfez Mahallesi'nde önceki gün 27 yaşındaki Yalçın Cerrah'ın uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili faillerin yakalanması için yürütülen çalışma kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.Ç, AT, A.R, A.A. ve S.B. gözaltına alındı.

Yalçın Cerrah, 31 Ekim'de Körfez Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğramış, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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