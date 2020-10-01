Bir kişinin beyzbol sopasıyla darbedildiği iddiası

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişiyi beyzbol sopasıyla darbettikleri öne sürülen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, şüphelilerin beyzbol sopalı görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişiyi beyzbol sopasıyla darbettikleri öne sürülen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, şüphelilerin beyzbol sopalı görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Belediyeevleri Mahallesi'nde 26 Eylül'de gece saatlerinde garson olarak çalıştığı balık restoranından çıkan S.G, evine dönmek için Mavi Işıklar Tramvay Durağı'na yürüdüğü sırada üst geçit asansöründen inen Ü.K, S.İ.K, M.G. ve B.G'nin saldırısına uğradı.

Beyzbol sopasıyla darbedilen S.G. sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Canik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi yakaladı.

Asayiş Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.K. ve S.İ.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.G. ve B.G. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Zanlıların asansördeki beyzbol sopalı görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek