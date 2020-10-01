Bir kişinin beyzbol sopasıyla darbedildiği iddiası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bir kişinin beyzbol sopasıyla darbedildiği iddiası

01.10.2020 17:35 | Son Güncelleme: 01.10.2020 17:47

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişiyi beyzbol sopasıyla darbettikleri öne sürülen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, şüphelilerin beyzbol sopalı görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişiyi beyzbol sopasıyla darbettikleri öne sürülen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, şüphelilerin beyzbol sopalı görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Belediyeevleri Mahallesi'nde 26 Eylül'de gece saatlerinde garson olarak çalıştığı balık restoranından çıkan S.G, evine dönmek için Mavi Işıklar Tramvay Durağı'na yürüdüğü sırada üst geçit asansöründen inen Ü.K, S.İ.K, M.G. ve B.G'nin saldırısına uğradı.

Beyzbol sopasıyla darbedilen S.G. sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Canik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi yakaladı.

Asayiş Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.K. ve S.İ.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.G. ve B.G. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Zanlıların asansördeki beyzbol sopalı görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir kişinin beyzbol sopasıyla darbedildiği iddiası
Bir kişinin beyzbol sopasıyla darbedildiği iddiası
Bir kişinin beyzbol sopasıyla darbedildiği iddiası
Bir kişinin beyzbol sopasıyla darbedildiği iddiası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar İlham Aliyev Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülay Müge Anlı Can Yaman Acun Ilıcalı
Spor Samatta Can Bartu Ryan Babel Gökhan Töre Ali Palabıyık
Daha Fazla Bakan İzmir Kocaeli Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bir kişinin beyzbol sopasıyla darbedildiği iddiası - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 17:47:06. #1.15#
title