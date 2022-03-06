Samsun'da bir kişinin aracında öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Samsun'da bir kişinin aracında öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli yakalandı

AA, Veysel Altun - Güncel
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Samsun'da bir kişinin aracında öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli yakalandı

Samsun'da bir kişinin otomobilinde öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'da bir kişinin otomobilinde öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Mustafa Yağbasan'ın aracında uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili İlkadım ilçesi Çanakçı Mahallesi'nde M.Y. ve S.D'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan S.D. savcılıktan serbest bırakıldı, M.Y'nin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Olay

İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Eskişehir Sokak'ta 25 Ocak'ta Mustafa Yağbasan (38), otomobilinde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açılması sonucu olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

AA / Veysel Altun - Güncel

Yağbasan, İlkadım, Samsun, Polis, Güncel, Haberler

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