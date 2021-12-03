Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Haberler
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Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da narkotik polisi tarafından uyuşturucu ile yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da narkotik polisi tarafından uyuşturucu ile yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen Ö.K.'yi (46) takibe aldı. Ö.K.'nin ikametinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 5 paket halinde 3,29 gram metamfetamin maddesi ve 21 kapsül sentetik ecza hap elde edildi. Olayla ilgili Ö.K. gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ö.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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