Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı - Haberler
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Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu bir kişi uyuşturucu maddelerle yakalandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu bir kişi uyuşturucu maddelerle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine O.A.'yı takibe aldı. O.A.'ya ait adrese baskın düzenleyen narkotik polisi yaptıkları aramada, 13,25 gram metamfetamin maddesi, 0,85 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 paket halinde 1,87 gram esrar maddesi, 1 adet esrarlı sigara, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ve uyuşturucu madde paketleme işleminde kullanılan alüminyum folyo ele geçirdi. Olayla ilgli O.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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