Samsun'da bir kişi tartıştığı ağabeyini bıçakla öldürdü
09.02.2021 10:01 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:04
Samsun'un Canik ilçesinde tartıştığı ağabeyini bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Canik ilçesinde tartıştığı ağabeyini bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı.
Gürgenyatak Mahallesi'ndeki evlerinde gece saatlerinde alkol aldıkları iddia edilen A.K. (40) ile ağabeyi Cengiz K. (42) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, ağabeyini bıçakladı.
Cengiz K, olay yerinde hayatını kaybetti.
Şüpheli A.K. ise Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek