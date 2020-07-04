Samsun'da bir kişi tarlada ölü bulundu Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, kendisine ait tarlada ölü bulundu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, kendisine ait tarlada ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, evinin yanındaki tarlaya giden Tahsin Gülaçtı (69) uzun süre eve dönmeyince yakınları aramaya başladı. Gülaçtı'nın tarlada hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Gülaçtı'nın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaynak: AA