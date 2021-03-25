Samsun'da bir kişi serada ölü bulundu
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Samsun'da bir kişi serada ölü bulundu

Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Samsun'da bir kişi serada ölü bulundu

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir kişi çalışmak için girdiği serada yakınları tarafından ölü bulundu.

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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir kişi çalışmak için girdiği serada yakınları tarafından ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kalfalı Mahallesi'nde ikametinin yakınındaki seraya çalışmaya giden Hasan Bilgin'den (65) haber alamayan yakınları seraya gitti.

Bilgin'i sera içerisinde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Bilgin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Bilgin'in cansız bedeni jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ölümü şüpheli bulunan olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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