Samsun'da bir kişi otomobilinde silahla vurularak öldürüldü - Haberler
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Samsun'da bir kişi otomobilinde silahla vurularak öldürüldü

Samsun'da bir kişi otomobilinde silahla vurularak öldürüldü
AA / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde otomobilde tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

19 MAYIS, SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde otomobilde tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Ahmet Sözen (35), aralarında husumet olduğu öğrenilen Aykut A. (29) ile kendisine ait otomobilde buluştu. Araçta çıkan tartışmada Aykut A, sürücü koltuğundaki Ahmet Sözen'e silahla ateş etti.

Sözen, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Aykut A, bir süre sonra polisi arayarak silahıyla teslim oldu.

19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Veysel Altun - Son Dakika Haberleri

Cumhuriyet Mahallesi, Ahmet Sözen, 19 Mayıs, Samsun, Güncel, Haber

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