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Samsun'da bir kişi kardeşini silahla yaraladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da bir kişi kardeşini silahla yaraladı

Samsun'da bir kişi kardeşini tabancayla yaraladı.

YEŞİLYURT (İHA) - Samsun'da bir kişi kardeşini tabancayla yaraladı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıkan tartışma sonucu A.K., kardeşi İ.K.'yi tabancayla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, A.K. ise Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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