Samsun'da bir kişi kaldığı otel odasında ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da bir kişi kaldığı otel odasında ölü bulundu

Samsun'da bir kişi kaldığı otel odasında ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir kişi kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu.

Samsun'da bir kişi kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan bir otelde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde kalan Alaattin E. otel odasında görevliler tarafından ölü olarak bulundu. Olay polise haber verildi. Alaattin E.'nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Hande Erçel Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar
Spor Muslera Mete Gazoz Fatih Terim Merve Çoban Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da bir kişi kaldığı otel odasında ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 15:00:29. #1.14#

title