Samsun'da bir kişi garajda ölü bulundu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir kişi evinin garajında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Veysel Duran'a (56) ulaşamayan ailesi, Taşkale Mahallesi Doyran yolu mevkisinde bağ evi olarak kullandıkları eve gitti.

Evin garajında Duran'ın hareketsiz yattığını gören yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Ekiplerce yapılan incelemede, Duran'ın ateşli silahla vurulma sonucu öldüğü belirlendi.

Duran'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA