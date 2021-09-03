Samsun'da bir kişi "FETÖ'ye adın karıştı" diyerek 250 bin lira dolandırıldı
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Samsun'da bir kişi "FETÖ'ye adın karıştı" diyerek 250 bin lira dolandırıldı

Samsun'da bir kişi 'FETÖ'ye adın karıştı' diyerek 250 bin lira dolandırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da kimliği belirsiz şahıs yaşlı adamı telefonla arayarak "FETÖ'ye adının karıştığını" söyleyip korkup kandırarak 250 bin lira dolandırdı.

Samsun'da kimliği belirsiz şahıs yaşlı adamı telefonla arayarak "FETÖ'ye adının karıştığını" söyleyip korkup kandırarak 250 bin lira dolandırdı.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz dolandırıcı 76 yaşındaki H.S.'yi telefonla aradı. İddiaya göre, kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı, H.S.'ye kimlik bilgilerinin çalındığını ve FETÖ'ye adının karıştığını, bankadaki paralarını ele geçireceklerini söyleyerek, bankadan parasını çekip kendilerine teslim etmesini istedi. Dolandırıcının tuzağına düşen yaşlı adam yanına gelen 25 yaşlarındaki bir kişiye bankadan çektiği 250 bin lirayı teslim etti. Dolandırıcı H.S.'yi yeniden arayıp evini satıp parasını kendilerine vermesini talep etti. Durumdan şüphelenen H.S. dolandırıldığını anlayınca polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da bir kişi "FETÖ'ye adın karıştı" diyerek 250 bin lira dolandırıldı - Haberler
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