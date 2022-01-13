Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki T,Ş, evinde ölü olarak bulundu. T.Ş.'yi baygın halde bulan kardeşi sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Eve giden sağlık ekipleri T.Ş.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yanında içki şişeleri bulunan T.Ş.'nin alkol zehirlenmesinden ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet