Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu
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Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu

Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Samsun'da bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 yaşındaki Orhan Y.'den haber alınmaması ve evinden de kokular yayılması üzerine durum polise bildirildi. Eve giren polis ekipleri şahsı ölü olarak buldu. Orhan Y.'nin cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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