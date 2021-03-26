Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 67 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 67 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi Süleymanpaşa Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Sabri Tezcan'dan yurt dışında yaşayan oğlu birkaç gündür haber alamayınca polise haber verdi.

Çilingir ile kapıyı açarak eve giren emniyet güçleri, oturma odasında Tezcan'ı hareketsiz şekilde buldu.

Yaşamını yitirdiği belirlenen Tezcan, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman