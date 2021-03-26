Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu

Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 67 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı
Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 67 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi Süleymanpaşa Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Sabri Tezcan'dan yurt dışında yaşayan oğlu birkaç gündür haber alamayınca polise haber verdi.

Çilingir ile kapıyı açarak eve giren emniyet güçleri, oturma odasında Tezcan'ı hareketsiz şekilde buldu.

Yaşamını yitirdiği belirlenen Tezcan, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Kandemir Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Caner Erkin Şenol Güneş Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 21:54:29. #1.15#
title