Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu
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Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu

22.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:45
Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 503. Sokak'ta eşi ilçe dışında olduğu için bir süredir yalnız kalan Ali Özel'den (65) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İtfaiye yardımı ile eve giren polis, Özel'i yatağında hareketsiz şekilde yatarken buldu. 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları incelemede Özel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Özel'in cenazesi Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca

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