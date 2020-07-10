Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, evinde ölü bulundu.
10.07.2020 09:51 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:40
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, komşuları, Kirazlıkçay Mahallesi Bahar Sokak'taki evinde Murat Uysal'ın (47) yerde hareketsiz yattığını görünce güvenlik güçlerine haber verdi.
Eve giden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ile sağlık ekipleri, Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Evde yapılan incelemenin ardından Uysal'ın cansız bedeni, otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İlk incelemelere göre Uysal'ın bedeninde kesici veya delici alet izine rastlanmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA