Samsun'da Bir Kişi Aracının İçinde Ölü Bulundu

Samsun'da bir kişi aracının içinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Kızılırmak mevkii Sedde yolu kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Muammer Ersin, park halindeki otomobilinin arka kısmında ölü olarak bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Muammer Ersin'in ölümü şüpheli bulundu ve savcının talimatı doğrultusunda kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN