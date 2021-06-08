Samsun'da bir kişi alkol zehirlenmesi iddiasıyla hayatını kaybetti
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Samsun'da bir kişi alkol zehirlenmesi iddiasıyla hayatını kaybetti

Samsun'da bir kişi alkol zehirlenmesi iddiasıyla hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun alkol zehirlenmesi iddiasıyla hastaneye kaldırıldığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun alkol zehirlenmesi iddiasıyla hastaneye kaldırıldığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan lunapark yanında bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baygın halde bulunan 65 yaşındaki Y.Ç., 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ç. hastanede tedavi altına alındı. Y.Ç. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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