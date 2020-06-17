Samsun'da bir kişi adliye binasına pompalı tüfekle ateş edip kaçtı
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Samsun'da bir kişi adliye binasına pompalı tüfekle ateş edip kaçtı

Samsun'da adliye binasına pompalı tüfekle ateş açıp kaçan zanlı aranıyor.

Samsun'da bir kişi adliye binasına pompalı tüfekle ateş edip kaçtı
17.06.2020 12:59 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:48

Samsun'da adliye binasına pompalı tüfekle ateş açıp kaçan zanlı aranıyor.

Kılıçdede Mahallesi'ndeki adliye binası önüne otomobille gelen bir kişi, araçtan inip pompalı tüfekle binaya doğru iki el ateş açtı.

Şüpheli, daha sonra aynı araca binip uzaklaştı.

Polis, plakası belirlenen araçla kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede yaptıkları aramada, bir tüfek kartuşu buldu.

Öte yandan, olay, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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