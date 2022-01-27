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Samsun'da bir kişi 2 metre karda kulaç attı

AA, İlyas Gün - Güncel
Samsun'da bir kişi 2 metre karda kulaç attı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde yaşayan bir kişi, kalınlığı 2 metreye ulaşan karda kulaç attı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Ayvacık ilçesinde yaşayan bir kişi, kalınlığı 2 metreye ulaşan karda kulaç attı.

Samsun ve ilçelerinde 21 Ocak'ta başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu.

Ayvacık ilçesine bağlı Yeşilçam köyünde kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye ulaşmasını fırsat bilen Yaşar Akdağ, giysilerini çıkartıp karın içine balıklama dalarak, yüzme hareketleri yaptı.

Cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Akdağ, "Samsun'un Ayvacık ilçesi Yeşilçam köyünden herkese selam ve saygılar. Şükürler olsun Rabb'ime bolluk ve bereket yağdı. Soğuk yok. Bizleri izleyen gönül dostlarımıza selamlar olsun." ifadesini kullandı.

AA / İlyas Gün - Güncel

Yeşilçam, Samsun, Ocak, kar, Güncel, Haber

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