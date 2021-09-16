Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kilo 894 gram esrar ele geçirildi.
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kilo 894 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Belediyeevleri Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen S.S'ye ait 2 adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 13 kilo 894 gram esrar ile ruhsatsız av tüfeği ve 10 tüfek kartuşu ele geçirdi.
Polis ekipleri tarafından S.S. gözaltına alındı.
AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri