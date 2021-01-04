Samsun'da bir kadının cep telefonunu ve parasını gasbettiği iddia edilen 2 zanlıya adli kontrol

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadının cep telefonunu ve parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadının cep telefonunu ve parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir kadının cep telefonu ve 2 bin lirasının gasbedildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kadın ile Körfez Mahallesi'ndeki evde kaldıkları ve uyuşturucu kullandıkları belirlenen S.K. ve T.G'nin adreslerini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Adreslerinde "yağma" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyonda kadına ait cep telefonu da ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek