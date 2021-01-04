Samsun'da bir kadının cep telefonunu ve parasını gasbeden 2 zanlı yakalandı
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Samsun'da bir kadının cep telefonunu ve parasını gasbeden 2 zanlı yakalandı

04.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:20
Samsun'da bir kadının cep telefonunu ve parasını gasbeden 2 zanlı yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadının cep telefonunu ve parasını gasbeden 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadının cep telefonunu ve parasını gasbeden 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir kadının cep telefonu ve 2 bin lirasının gasbedildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kadın ile Körfez Mahallesi'ndeki evde kaldıkları ve uyuşturucu kullandıkları belirlenen S.K. ve T.G'nin adreslerini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Adreslerinde "yağma" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

Operasyonda kadına ait cep telefonu da ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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