Samsun'da bir kadını boğarak öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı - Haberler
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Samsun'da bir kadını boğarak öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel
Samsun'da bir kadını boğarak öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadını boğarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

BAFRA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadını boğarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Songül Değirmenci'den (44) bir süredir haber alamayan arkadaşları, polise ihbarda bulundu.

Değirmenci'nin İsmet Paşa Mahallesi'ndeki evine giden polis ekipleri, kadının boğularak öldürüldüğünü belirledi.

Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, Değirmenci'nin arkadaşı olduğunu belirledikleri Nami I'yı gözaltına aldı.

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AA / Mehmet Kumcağız - Son Dakika Haberleri

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