Samsun'da Bir İşçi Çalıştığı İnşaatta Ölü Bulundu

Samsun'un Atakum ilçesinde inşaatta çalışan bir işçi ölü bulundu.

Büyükoyumca Mahallesi'nde çalıştığı inşaatta kalan Ersan Ş, sabah iş arkadaşları tarafından hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine inşaata gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ersan Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışmanın ardından Ersan Ş'nin cenazesi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

İlk belirlemelere göre vücudunda delici veya kesici alet izine rastlanmayan Ersan Ş. hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 14 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA