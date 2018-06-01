Samsun'da Bir Hükümlü Hastaneden Kaçtı

Samsun'da Bir Hükümlü Hastaneden Kaçtı

Samsun’da tedavi için hastaneye götürülen bir hükümlü cezaevi görevlilerini atlatarak kaçtı.

Samsun'da Bir Hükümlü Hastaneden Kaçtı

Samsun'da tedavi için hastaneye götürülen bir hükümlü cezaevi görevlilerini atlatarak kaçtı.

Hükümlü bulunduğu Yarı Açık Cezaevinden görevliler tarafından tedavi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Atilla K., cezaevi görevlilerini atlatarak hastaneden kaçtı. Bu sabah meydana gelen olay sonrası Samsun polisi firarı Atilla K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN

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