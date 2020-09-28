Samsun'da bir genç bilekleri kesilmiş halde baygın bulundu
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Samsun'da bir genç bilekleri kesilmiş halde baygın bulundu

28.09.2020 11:21 | Son Güncelleme: 28.09.2020 11:50

- Samsun'da bir genç bilekleri kesilmiş halde baygın bulundu Samsun'da 20 yaşındaki genç bilekleri kesilmiş halde baygın bulunarak hastaneye kaldırıldı.

- Samsun'da bir genç bilekleri kesilmiş halde baygın bulundu

SAMSUN - Samsun'da 20 yaşındaki genç bilekleri kesilmiş halde baygın bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Mert Plajı yanında Mert Irmağı'nın denize döküldüğü yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki B.K., bileklerinde kesi izleri olduğu halde baygın bulundu. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı genç burada tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da bir genç bilekleri kesilmiş halde baygın bulundu
Samsun'da bir genç bilekleri kesilmiş halde baygın bulundu
Samsun'da bir genç bilekleri kesilmiş halde baygın bulundu
Samsun'da bir genç bilekleri kesilmiş halde baygın bulundu
Samsun'da bir genç bilekleri kesilmiş halde baygın bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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