Samsun'da bir eve silahlı saldırı

Samsun'da kimliği belirsiz şahıslar tarafından bir eve silahlı saldırı düzenlendi.

Samsun'da kimliği belirsiz şahıslar tarafından bir eve silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından N.K.'ye ait eve silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda evin balkon camına 4 adet kurşun isabet ederken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Ev sahibi N.K. jandarmaya şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı