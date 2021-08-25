Samsun'da bir evden 86 bin liralık ziynet eşyası çalındı
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Samsun'da bir evden 86 bin liralık ziynet eşyası çalındı

Samsun'da bir evden 86 bin liralık ziynet eşyası çalındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir eve giren kimliği belirsiz hırsız 86 bin liralık ziynet eşyası çalıp kayıplara karıştı.

Samsun'da bir eve giren kimliği belirsiz hırsız 86 bin liralık ziynet eşyası çalıp kayıplara karıştı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız, Nafiye T.'nin (46) evine girerek 86 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldı. Altınlarının çalındığını fark eden Nafiye T. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hırsızlar her yerde aranıyor! Yatak odasında TL, dolar, sterlin, euro ne buldularsa çaldılar
Hırsızlar her yerde aranıyor! Yatak odasında TL, dolar, sterlin, euro ne buldularsa çaldılar
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Samsun'da bir evden 86 bin liralık ziynet eşyası çalındı - Haberler
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