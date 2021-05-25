Samsun'da bir evden 1,5 kamyon çöp çıkarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da bir evden 1,5 kamyon çöp çıkarıldı

Samsun'da bir evden 1,5 kamyon çöp çıkarıldı
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Samsun'un Çarşamba ilçesinde atık biriktirilen apartman dairesinden 1,5 kamyon çöp çıkarıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde atık biriktirilen apartman dairesinden 1,5 kamyon çöp çıkarıldı.

Sarıcalı Mahallesi 373. Sokak'ta bir apartmanın sakinleri, binadan kötü kokular geldiği yönünde belediyeye ihbarda bulundu.

Çarşamba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri söz konusu apartman dairesinde yaptığı incelemede ev sahibi ve eşinin çöp biriktirdiğini belirledi.

Ekipler adeta "çöp ev" haline dönüşen daireden 1,5 kamyon atık çıkardı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından evden çıkarılan çöp, Çarşamba Katı Atık Depolama Tesisi'ne götürüldü.

Samsun'da bir evden 1,5 kamyon çöp çıkarıldı
Samsun'da bir evden 1,5 kamyon çöp çıkarıldı
Samsun'da bir evden 1,5 kamyon çöp çıkarıldı
Samsun'da bir evden 1,5 kamyon çöp çıkarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Muharrem İnce Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Fahrettin Altun
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca
Spor Adem Büyük Arda Turan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da bir evden 1,5 kamyon çöp çıkarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 19:14:58. #1.14#

title