Samsun'da bir evden 1,5 kamyon çöp çıkarıldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde atık biriktirilen apartman dairesinden 1,5 kamyon çöp çıkarıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde atık biriktirilen apartman dairesinden 1,5 kamyon çöp çıkarıldı.

Sarıcalı Mahallesi 373. Sokak'ta bir apartmanın sakinleri, binadan kötü kokular geldiği yönünde belediyeye ihbarda bulundu.

Çarşamba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri söz konusu apartman dairesinde yaptığı incelemede ev sahibi ve eşinin çöp biriktirdiğini belirledi.

Ekipler adeta "çöp ev" haline dönüşen daireden 1,5 kamyon atık çıkardı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından evden çıkarılan çöp, Çarşamba Katı Atık Depolama Tesisi'ne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman